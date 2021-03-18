Van emniyetinden 'Çanakkale' klibi

VAN Emniyet Müdürlüğü'nce 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla özel klip hazırlandı.

Emniyet Müdürlüğü 'nce 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla özel klip hazırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı için klip hazırlandı. 36 Vanlı şehide ithafen hazırlanan klipte; Mehmetçiğin, düşmana geçit vermeyen mücadelesinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerdeki personeli, Van Gölü'ndeki balıkçılar, top oynayan çocuklar ve gazi görüntüleri yer alıyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı