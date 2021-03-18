Van emniyetinden 'Çanakkale' klibi
18.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:03
VAN Emniyet Müdürlüğü'nce 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla özel klip hazırlandı.
VAN Emniyet Müdürlüğü'nce 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla özel klip hazırlandı.
- Van
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı için klip hazırlandı. 36 Vanlı şehide ithafen hazırlanan klipte; Mehmetçiğin, düşmana geçit vermeyen mücadelesinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerdeki personeli, Van Gölü'ndeki balıkçılar, top oynayan çocuklar ve gazi görüntüleri yer alıyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
- Van
Kaynak: Demirören Haber Ajansı