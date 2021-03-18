Van emniyetinden 'Çanakkale' klibi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van emniyetinden 'Çanakkale' klibi

18.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:03
Van emniyetinden 'Çanakkale' klibi

VAN Emniyet Müdürlüğü'nce 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla özel klip hazırlandı.

VAN Emniyet Müdürlüğü'nce 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla özel klip hazırlandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı için klip hazırlandı. 36 Vanlı şehide ithafen hazırlanan klipte; Mehmetçiğin, düşmana geçit vermeyen mücadelesinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerdeki personeli, Van Gölü'ndeki balıkçılar, top oynayan çocuklar ve gazi görüntüleri yer alıyor. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


- Van
Van emniyetinden 'Çanakkale' klibi
Van emniyetinden 'Çanakkale' klibi
Van emniyetinden 'Çanakkale' klibi
Van emniyetinden 'Çanakkale' klibi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Birol Güven Demet Akbağ
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van emniyetinden 'Çanakkale' klibi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 10:06:55. #1.14#
title