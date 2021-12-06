Van Emniyet Müdürü Aydın'dan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van Emniyet Müdürü Aydın'dan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van Emniyet Müdürü Aydın'dan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AYDIN (AA) - Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AA Bölge Müdürü İbrahim Yakut tarafından karşılanan Aydın, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aydın, toplumun doğru bilgilendirilmesinde gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Yakut da ziyaretleri dolayısıyla Aydın ve beraberindeki İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Eyigün ile İpekyolu İlçe Emniyet Müdürü Murat Fuçular'a teşekkür etti.

Son dakika gündem: 4,9 büyüklüğünde deprem - Deprem anı markettin güvenlik kameralarına yansıdığı anlar

Son dakika gündem: 4,9 büyüklüğünde deprem - Deprem anı markettin güvenlik kameralarına yansıdığı anlar

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title