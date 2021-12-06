Van Emniyet Müdürü Aydın'dan AA Van Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

AYDIN (AA) - Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AA Bölge Müdürü İbrahim Yakut tarafından karşılanan Aydın, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aydın, toplumun doğru bilgilendirilmesinde gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Yakut da ziyaretleri dolayısıyla Aydın ve beraberindeki İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Eyigün ile İpekyolu İlçe Emniyet Müdürü Murat Fuçular'a teşekkür etti.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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