Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:37
Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AA'nın

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi, dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Karabağ, yılın fotoğrafları için oy kullandı.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafına oy veren Karabağ, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" ve spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını seçti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin İsmail Demir Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Şevket Çoruh Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Arda Turan Adem Büyük Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:36:34. #1.14#
title