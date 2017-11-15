Van Ekonomi Konseyinden İran ve Irak'a Yardım Kampanyası

Van ekonomi konseyinden, geçtiğimiz günlerde İran ve Irak'ta meydana gelen depremden dolayı yardım kampanyası başlattı.



Van Ekonomi Konseyi üyeleri, geçtiğimiz günlerde İran ve Irak'ta meydana gelen depremden dolayı Cumhuriyet Caddesi eski belediye binası önünde bir araya gelerek yapılan basın açıklamasıyla yardım kampanyasını başlattı. Van Ekonomi Konseyi Dönem Başkanı Süleyman Güler tarafından okunan açıklamada, "İran ve Irak'ta meydana gelen deprem hepimizi derinden üzmüştür. Ölenlere Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Daha bir kaç yıl önce yıkıcı depremler yaşayan bölgenin insanları olarak orada yaşayan insanları en iyi anlayan kişileriz. Deprem olduğu andan itibaren gerek devlet ricali Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız gerek Kızılay, AFAD ve gönüllü STK'lar gerekli duyarlılığı göstermiş deprem bölgesine ilk yardım elini uzatmıştır. Bu da bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Bizler Van Ekonomi Konseyi bileşenleri olarak gerekli destek için bir kampanya başlatmış bulunmaktayız. Yardım toplama merkezlerimiz: Cumhuriyet Caddesi City Van AVM altı ve Organize Sanayi Bölgesi girişi Fuar ve Kongre Merkezi binası olacaktır. Tüm duyarlı insanların desteklerini bekliyoruz. İletişim Tahir Uygun 0546 635 03 62 imkanı olan yardımlarını Organize Sanayi Bolgesi girişindeki Fuar ve Kongre merkezine bırakılmaları rica olunur" şeklinde sözlerini tamamladı. - VAN