Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri: "Defterdarlık binası Van'a yakışmıyor" Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri; Vergi Dairesi Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Hazine Avukatlığı, Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü ve Personel Müdürlüğü birimleri ile yaklaşık 27 bin mükellefe hizmet veren Van Defterdarlığının kiralık binada hizmet vermesinin...

Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri; Vergi Dairesi Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Hazine Avukatlığı, Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü ve Personel Müdürlüğü birimleri ile yaklaşık 27 bin mükellefe hizmet veren Van Defterdarlığının kiralık binada hizmet vermesinin 1 milyon 146 bin 230 yurttaşın yaşadığı Van'a yakışmadığını duyurdular.

Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri Başkanlığını yürüten Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van'da neredeyse tüm gelir giderin yönetildiği bir kurumun kendi idare binasının olmaması, kiralık yerlerde faaliyet yürütmesinin trajik bir durum olduğunu belirtti. Memet Aslan, "Birçok yatırımın mali yükünü çeken kurumun kendisine ait bir mekanının olmaması kabul edilebilir bir durum değildir. 2011 yılında meydana gelen depremler nedeniyle yıkılan defterdarlık binası, kentin yükünü kaldıramayan kiralık binalarda hizmet vermeye devam etmektedir. Kiralık ve yetersiz bir alanda hizmet vermeye çalışan Van Defterdarlığının hizmetleri yetersiz kalmakta, bu aksaklıklar tüccarımızın, sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin günlük rutin işlerini aksatmaktadır. Özellikle son bir yılda dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen bu pandemi sürecinde böylesi uygun olmayan bir yapıda faaliyetin yürütülmesi halkımızın ve çalışanlarımızın sağlığını ciddi bir şekilde tehlikeye atmaktadır. Zaten ekonomik olarak ciddi sıkıntı yaşayan mükelleflerin böylesi sağlıksız ortamlarda hizmet almaları bizleri üzmekte ve hayal kırıklığına sevk etmektedir. Bizce vergi veren kitleyi el üstünde tutmak, onlara hizmet eden kurumların fiziki mekanlarını rahat hizmet alacakları yönünde tesis etmek bir sorumluluktur. Tüm yetkilileri bu sorumluluğu almaya davet ediyoruz. Son süreçte, 7 katlı 14 bin 528 metrekare kapalı alana sahip bir yapıya kavuşmak üzere inşa süreci başlayan defterdarlık binasının ivedi şekilde tamamlanması en büyük talebimiz ve temennimizdir. Bu binanın tefrişatının en kısa sürede tamamlanması ve personel ihtiyaçlarının karşılanması ilimiz esnaf, tüccar, çiftçi ve sanayicisine yapılacak en büyük hizmet olacaktır. Yetkili kurumların gerekli hassasiyeti göstererek yeni defterdarlık binasını en kısa sürede hizmete açmaları, ayrıca bununla birlikte 2 ve 3'üncü defterdarlık hizmet binalarını da hizmete almaları elzemdir. İlin ekonomi konseyi bileşenleri olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi. - VAN

Kaynak: İHA