Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni Odyoloji Merkezi ile sevklerin önüne geçecek

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Odyoloji Merkezi, törenle hizmete açıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Odyoloji Merkezi, törenle hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte 2015 yılından bu yana Odyometri Merkezi'nin bulunmadığını söyledi.

Bundan dolayı bebek ve yetişkinlerin Diyarbakır'a ve Erzurum'a gönderildiğini ifade eden Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yıllık yaklaşık 25 bin bebek doğumu gerçekleşmekte. Tarama merkezlerimiz var ama referans merkezimiz yoktu. Tarama merkezimizde 72 saate tarama yapılıyordu. Tarama merkezinde sıkıntılı olan bebeklerimizin bir üst merkezde kontrol edilmesi gerekiyordu. Artık referans merkezi kurulduğu için bebeklerimiz olsun, yetişkinlerimiz burada kontrolden geçirilecektir. Dünya sağlık örgütünün raporuna göre dünyada 32 milyon bebek olmak üzere 360 milyon insan işitme kaybı sorunu ile karşı karşıya. Böyle olduğu için odyometri merkezinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Odyometri merkezimiz sadece Van için değil bölgedeki diğer iller içinde hizmet verecek. Merkezin vatandaşlarımıza hizmet vermesinden dolayı mutluluk duyuyoruz."

Sünnetçioğlu, hastane başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, birim amirleri ve personel ile kurdele keserek merkezin açılışını yaptı.

Katılımcılar, daha sonra merkezi gezerek incelemede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu