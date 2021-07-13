Van Eğitim Araştırma Hastanesinde çocuk SMA merkezi hizmete açıldı

SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesinde, çocuk SMA merkezi hizmete başladı.

SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesinde, çocuk SMA merkezi hizmete başladı.

Hastanenin ikinci katında hizmet verecek merkezin açılışında konuşan Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, SMA hastalığının sinirlerin kasları uyarmaması sonrası ortaya çıkan genetik bir hastalık olduğunu söyledi.

Merkez sayesinde SMA çocuk hastaların hastanelerinde rahatlıkla tedavi olabileceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Çok nadir görülen bir hastalıktır ancak çocuklarda görüldüğü zaman aile ömür boyu bu hastalıkla uğraşıyor. Birçok aile çocuklarını tedavi etmek için şehir dışına gitmek zorunda kalıyordu. Bu sağlık hizmetini Van'da alamadıkları için bizden talepleri oluyordu. Sağlık Bakanlığımız bu merkezin açılması yönünde bize talimat verdi. Arkadaşlarımız yaklaşık bir yıldır bu merkezin açılması için çalışıyordu. Eksiklerimizi ve gerekli kadromuzu tamamladık. Personelimiz gerekli eğitimlerini aldı. Hastanemizde obezite, kalp, el cerrahisi, perinatoloji, kronik yara, nöromusküler hastalıklar, EMS merkezi gibi yaklaşık 15 merkez kurduk. Sonuncusu da SMA merkezi oldu. Polikliniğin açılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından Çelik, Başhekim Yardımcısı Dr. Remzi Sarıkaya ve beraberindekiler kurdele keserek merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan