Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Yavuzer göreve başladı
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Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Yavuzer göreve başladı

Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Yavuzer göreve başladı
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Öğretim Üyesi Dr. Kamil Yavuzer, göreve başladı.

Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Öğretim Üyesi Dr. Kamil Yavuzer, göreve başladı.

Görev süresi dolan eski başhekim Doç, Dr. Sebahattin Çelik'in atanan Yavuzer, vatandaşlara kaliteli hizmet sunulması için çaba göstereceğini söyledi.

Hastanenin gelişmesi ve büyümesi için görevini en iyi şekilde yapacağını belirten Yavuzer, "Çevre illere de hizmet veren büyük bir hastanemiz var. Bu nedenle sağlık hizmetini en üst seviyede sunmamız gerekiyor. Sadece Van ve ilçelerinden değil Bitlis, Muş, Hakkari, Ağrı, Şırnak, Siirt'ten gelen hastalarımız var. Mesai mefhumu gözetmeden çalışacağız." diye konuştu.

Yavuzer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da işaret ederek, "Salgını alınacak tedbirlerle durdurabiliriz. Maske, mesafe, hijyenin yanı sıra salgına karşı alınacak en önemli önlem aşıdır. Tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Herkes aşısını yaptırmalı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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