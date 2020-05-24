VAN Dr. Akkuş Bu dönemde balığımıza sahip çıkalım
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VAN Dr. Akkuş Bu dönemde balığımıza sahip çıkalım

Dr. Akkuş: Bu dönemde balığımıza sahip çıkalımVAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan, ancak üremek için tatlı sulara giden inci kefallerinin göçü devam ediyor.

24.05.2020 12:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:24

Dr. Akkuş: Bu dönemde balığımıza sahip çıkalım

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan, ancak üremek için tatlı sulara giden inci kefallerinin göçü devam ediyor. Bu dönemde kaçak avcılara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Balığın en kolay avlanacağı dönemdeyiz. İnci kefallerini bu dönemde korumazsak kaçak avcıların hedefi haline geliyor" dedi.

Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan- 15 Temmuz arası üreme dönemi olduğu için avlanma yasağı bulunan inci kefalleri, bu dönemde Van Gölü'nden çıkarak tatlı sulara göç ediyor. Üremek için yoğun çaba sarf eden balıklar, Alaska'daki Somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzüyor. Van ekonomisine büyük katkı sağlayan inci kefallerinin üremek için başlattığı bu göç, her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izlerken bu yıl pandemi nedeniyle göçün izlendiği alanlar boş kaldı.

Üreme göçü sırasında balıkların kolay avlandığı bu dönemde güvenlik güçleri aldıkları önlemlerle kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyor. İnci kefalinin derelere gelmesini bekleyen kaçak avcılara güvenlik güçleri göz açtırmayınca, göldeki balık miktarı da artmaya başladı. Koruma çalışmaları sonuç verirken balıkların göçünün izlendiği derelerde balık yoğunluğu da arttı.

'BALIĞIMIZI ÇALDIRMAYALIM, SAHİP ÇIKALIM'

Özellikle bu dönemde inci kefalinin avlanmasının çok kolay olduğunu bu nedenle balığın kaçak avcıların hedefi haline geldiğini belirten Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, bu dönemde koruma çalışmalarına hız verildiğini söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, şöyle konuştu:

"Her yıl olduğu gibi nisan ayıyla birlikte Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri üremek için sürüler halinde göle dökülen akarsulara göç etmeye başladı. İnci kefallerini bu dönemde korumazsak kaçak avcıların hedefi haline geliyor. Burada göç eden inci kefalleri Van Gölü'nden ekmeğini sağlayan 15 bin balıkçının ekmeğinin garantisini oluşturuyor. Bu nedenle üreme döneminde balığı derede çok iyi korumamız kaçak avcılara yem etmememiz gerekiyor. Koruma çalışmalarını başta İl Jandarma Komutanlığı kırsalda, merkezde polis ve zabıta ekipleri yürütüyor. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Balığımızı çaldırmayalım balığımıza sahip çıkalım."

VAN Dr. Akkuş Bu dönemde balığımıza sahip çıkalım

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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