Van donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti
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Van donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti

Donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti (1)Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İn Köy Mahallesi'ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen yaklaşık 40 kaçak göçmen bırakıldı.

09.02.2020 19:51 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:52
Van donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti

Donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti (1)

'ın ilçesine bağlı İn Köy Mahallesi'ne, göçmen kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla tekne ile getirilen yaklaşık 40 kaçak göçmen bırakıldı. Donma tehlikesi geçiren göçmenler, arama kurtarma ekibine kendilerini ihbar ederek yardım istedi.

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Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN/ VAN (DHA)

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Van donma tehlikesi geçiren yaklaşık 40 göçmen kendisini ihbar etti
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