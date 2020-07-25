VAN Doğaya olan sevgisi nedeniyle geri dönüşüm tesisi kurdu Doğaya olan sevgisi nedeniyle geri dönüşüm tesisi kurduVan'ın Erciş ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan 11 çocuk, 30 torun sahibi Galip İnci (60), doğaya olan tutkusunu, kurduğu tesiste hurda plastik, kağıt ve çuvalları geri dönüşüme kazandırarak, mesleğe çevirdi.

Doğaya olan sevgisi nedeniyle geri dönüşüm tesisi kurdu

Van'ın Erciş ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan 11 çocuk, 30 torun sahibi Galip İnci (60), doğaya olan tutkusunu, kurduğu tesiste hurda plastik, kağıt ve çuvalları geri dönüşüme kazandırarak, mesleğe çevirdi. İnci, aylık yaklaşık 70 ton atığı geri dönüşüme kazandırıyor.

23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki Van depreminde, Batman'dan Erciş'e yardım malzemesi getiren Galip İnci, burada yaşamaya karar verdi. İlçeye geri dönüşüm tesisi kuran İnci, bundan sonraki yaşamını Erciş'te geçirmek istediğini belirterek, "Doğaya olan hayranlığım, çevreye atılan plastik, kağıt ve çuval tarzı atıkları toplayıp, geri dönüşüme kazandırmama vesile oldu. Eskiden inşaat işleri yapıyordum. Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebibağı Mahallesi'nde 2 bin metrekare üzerine tesis kurdum. Çevre ilçelerden gelen ve bizim burada topladığımız atıkları tesislerimizde toplayıp, plastikleri kırım makinasında işleyip, preslediğimiz kağıtlarla beraber fabrikalara gönderiyoruz. Aylık yaklaşık 70 ton atığı geri dönüşüme kazandırıyoruz. Artık işlerimi çocuklarıma bırakmaya karar verdim. Benden sonra onların da bu işi yürütüp çevreye katkı sunmalarını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA