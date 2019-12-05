Van Dijk'in Liverpool Kariyerine Rüya Gibi Başlangıç

05.12.2019 00:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:13

2018'in ilk gününde Southampton'dan Liverpool'a 70 milyon £'luk bonservis bedeliyle transfer olarak tarihin en pahalı defans oyuncusu ünvanını kazanan Virgil van Dijk, yeni takımıyla ilk maçına sadece üç gün sonra ezeli rakipleri Everton karşısında çıktı. FA Kupası 3. Tur maçındaki Merseyside derbisinde, son dakikalara 1-1'lik skorla girilirken Van Dijk korner vuruşunda yükselerek galibiyet golünü attı ve kendini yeni taraftarına tanıttı.