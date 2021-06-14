Van Dijk Hollanda maçında neden yok? Van Dijk EURO 2020'de neden yok? Van Dijk Hollanda kadrosunda neden yok?
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Van Dijk Hollanda maçında neden yok? Van Dijk EURO 2020'de neden yok? Van Dijk Hollanda kadrosunda neden yok?

Van Dijk Hollanda maçında neden yok? Van Dijk EURO 2020'de neden yok? Van Dijk Hollanda kadrosunda neden yok?
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Hollanda milli takımının ve Liverpool'un beğenilen oyuncusu Van Dijk'ın son oynanan Hollanda maçında oynamaması futbol severler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Birçok kişi Van Dijk ile ilgili internette arama yapmakta. Van Dijk'ın neden Hollanda milli takımında olmadığını haberimizin devamından erişebilirsiniz. Peki Van Dijk EURO 2020'de neden yok? Van Dijk Hollanda maçında neden yok?

Son dönemde dünya futbolunun en iyi defansları arasında gösterilen Liverpool'un defansı Van Dijk'ın EURO 2020'de Hollanda kadrosunda olmaması dikkatlerden kaçmadı. Birçok futbol sever dünya yıldızı Van Dijk ile ilgili arama yaparken, kısa sürede en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki Van Dijk Hollanda kadrosunda neden yok? Van Dijk EURO 2020'de neden yok?

VAN DİJK EURO 2020'DE NEDEN YOK?

Liverpool'da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan yıldız oyuncuya alternatif olarak Liverpool, Schalke 04 forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Sakatlığı tamamen düzelmeyen ve tedavi süreci devam eden yıldız stoper, sakatlığından dolayı EURO 2020'de Hollanda kadrosundaki yerini alamadı.

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Van Dijk Hollanda maçında neden yok? Van Dijk EURO 2020'de neden yok? Van Dijk Hollanda kadrosunda neden yok? - Haberler
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