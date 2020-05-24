VAN Derecik'te otlar geceleri biçiliyor Derecik'te otlar geceleri biçiliyorHAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, ot biçimine başlandı.

Derecik'te otlar geceleri biçiliyor

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, ot biçimine başlandı. Çiftçiler, sıcak hava nedeniyle otları biçme işini gece yapıyor.

Irak sınırındaki Derecik ilçesinde yaşayanlar, kış hazırlıklarına şimdiden başladı. Havaların ısınmaya başladığı ilçede yaşaylan çiftçiler, otların boy vermesi üzerine mesaiye başladı. Etkili olan sıcak hava nedeniyle ot biçme işini gece yapan çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için sonbahar aylarına kadar çalıştıklarını söylediler.

Kaynak: DHA