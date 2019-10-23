Van depreminin 8. yılı

23.10.2019 19:15

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van depreminde Türk milletinin bir yumruk gibi birbirine sarıldığını belirterek, "Van'da yaşanan acı Trabzon, Edirne, İzmir, Hatay ve Antalya'da da aynı şekilde hissedildi." dedi.

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) öncülüğünde, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay işbirliğiyle 23 Ekim 2011'de meydana gelen ve 644 kişi yaşamını yitirdiği depremin 8. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, 8 yıl önce yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Van depreminde develet kurumları, sivil toplum örgütleri ve tüm vatandaşların Van'ın yarasını sarmak için seferber olduğunu ifade eden Vali Bilmez, kısa bir sürede 35 bine yakın konutun kentte inşa edildiğini, 27 bine yakın orta ve ağır hasarlı konutunda yıkıldığını söyledi.

Van'ın deprem bölgesinde bulunan bir kent olduğunu belirten Bilmez şunları kaydetti:

"Uzmanlarımızın söylediğine göre ortalama 30 yılda bir yıkıcı bir depremle karşı karşıya kalma ihtimalimiz çok yüksek. Onun için sadece duayla yetinmeyeceğiz, fiili duamızı yapacağız. Konutlarımızı, alt yapımızı depreme göre dizayn edeceğiz. Vatandaşlarımızı deprem öncesi, anı ve sonrası nasıl davranmaları gerektiği konusunda iyi eğitmemiz gerekiyor. Buna ilişkin beşikten mezara bu bilinci yerleştirmek ve toplumumuzu depreme hazır halde tutmamız gerekiyor."

Kentin imarında kesinlikle tavizsiz olacaklarını vurgulayan Bilmez, "Herkes yüksek kat, ekonomik anlamda arazisini değerlendirmek isteyebilir. Bir kriz anında yönetilemeyen bir kent maalesef hayatımızı kolaylaştırmak yerine hayatımızı cehenneme çevirir. Büyükşehir Belediyesi olarak imar ve yapı konusunda tavizsiz olacağız. İlmin ve bilimin gerektirdiği neyse ona uyacağız. Bu konuda bireysel baskılara da inşallah boyun eğmeyeceğiz." diye konuştu.

"Türk milleti bir yumruk gibi birbirine sarıldı"

Vali Bilmez, Van depreminde Türk milletinin bir yumruk gibi birbirine sarıldığını hatırlatarak, "Van'da yaşanan acı Trabzon, Edirne, İzmir, Hatay ve Antalya'da da aynı şekilde hissedildi. Biz sadece acı günlerde değil iyi günlerimizde de beraber olmalıyız. Depremin vesile olduğu o birlik beraberlik ruhu inşallah deprem sonrasında da devam eder. Bu bilinçle Türk milleti Kürdüyle, Lazıyla Çerkeziyle ve Arabıyla bir bütün olduğunu hiç bir zaman unutmamız gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de, programın amacının, depremle ilgili farkındalık oluşturarak yaşanacak depremler için bir ön çalışma zemini oluşturmak olduğunu aktardı.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) arazisinin 'Millet Bahçesi' perspektifinde ama 'Deprem Park' olarak yapılmasını istediklerini anlatan Şevli, "Depremlerde ilk 24 saat, 48 saat ve 72 saat çok önemlidir. Çünkü insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak bu dönemde oldukça zordur. Van depreminde de biz bunu yaşadık. Deprem parklar ilk 24 saatte bu nedenle çok önemlidir. Çünkü deprem parkları insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak bu altyapıya sahip alanlardır." ifadelerini kullandı.

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu da Türkiye'nin tektonik, sismik, topografik ve iklim yapısı gereği başta deprem olmak üzere afetlerden çok fazla etkilendiğini belirtti.

YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, tüm bireylerin afet ve deprem konusunda bilinçli olması gerektiğine vurgu yaparak bu kapsamda çalışmalar yürütüklerini söyledi.

Programının ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler, AFAD İl Müdürlüğü tarafından getirilen deprem simülasyon TIR'ını ziyaret etti. Deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi alan Bilmez, 7.2 şiddetindeki Van depremi simülasyonunu yeniden yaşadı.

Simülasyon sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, Van depreminin baya uzun sürdüğünü dile getirerek, "Tekrar o ana bizi geri götürdü AFAD ekibi. Bizim Van Depremini hiç bir zaman unutmamamız gerekiyor. Bir daha aynı sıkıntıları yaşamamız gerekiyor. Seminerde öğrendiklerimizi tatbik etmeye çalıştık." dedi.

Program, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Savaş Onur Şen'in fotoğraf sergisi ve kampüste kurulan stantların gezilmesinin ardından sona erdi.

Programa, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA