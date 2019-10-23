Van depreminin 8. yılı

23.10.2019 13:32

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin, deprem öncesinde alınacak önlemlerin can kayıplarını azaltacağını söyledi.

Şahin, Van depreminin 8. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, insanların deprem konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kentsel alanlarda özellikle deprem strateji planının hazırlanması gerektiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası insanların rahatlıkla ulaşabilecekleri alt yapı ve üst yapısı hazır olan toplanma yerlerinin kurulması gerekiyor. Van depreminin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki mekan ve çevre güvenliği olan bir yapılaşma düzeni oluşturulamadı. Geçtiğimiz ay Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve büyük bir korkuya neden oldu. Ülkemiz, birçok fay hattının geçtiği bölgede yer almaktadır. Bu nedenle depremlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Ama almamız gereken önlemler var. Deprem öncesi alınacak olan önlemler, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gerekenler konusunda okullarda eğitim verilmesi önemlidir."

Özel ve kamu kurumlarında 6 ayda bir deprem tatbikatının yapılmasının deprem bilincinin oluşmasına katkı sağlayacağını bildiren Şahin, "Yapı denetim ve yerel yönetimlerin depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi konusunda hassas olmaları önemlidir. Deprem ve benzeri doğal afetler kesinlikle hata kabul etmiyor. Çünkü deprem öldürmez, usul ve esaslara göre yapılmayan yapılar öldürür. Bu doğa olayına karşı insanların daha duyarlı, tedbirli ve bilinçli olmalarını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA