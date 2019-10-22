Van depreminin 8. yılı

22.10.2019 13:52

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 23 Ekim 2011'de yaşanan depremin ardından başta dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetin tüm kurmaylarının kısa sürede kente gelerek koordinasyonu sağladığını belirterek, "Van'ın kaderine terk edilmediğini, devlet vatandaş arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilemişlerdir." dedi.

Bilmez, 23 Ekim 2011 depreminin 8. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Van'ın yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan depremde hayatını kaybedenlerin, yaralıların ve sönen ocakların acısını ilk günkü gibi yaşadıklarını belirten Bilmez, 23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinin kentte maddi manevi büyük yıkımlara neden olduğunu anımsattı.

Devletin, hükümetin ve Türkiye'nin her yerinden vatandaşların yaptığı yardımların, yaşanan yıkımın etkilerini azalttığını, yaraların sarılmasına katkı sağladığını aktaran Bilmez, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Deprem sonrası başta dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimizin tüm kurmayları kısa sürede ilimize gelerek koordinasyonu sağlamış ve Van'ın kaderine terk edilmediğini, devlet vatandaş arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilemişlerdir. Sağlanan bu koordinasyonla, depremin hemen ardından geçici barınma ve gıda gibi acil ihtiyaçlar hızla giderilirken, çok kısa zaman içerisinde yine 25 bin 570 konut tamamlanarak depremzede vatandaşlarımıza teslim edildi. Ayrıca 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 iş merkezi, 3 bin 194 ahır inşa edilerek ilimiz deprem öncesinden daha iyi bir kent haline getirildi.Tüm bu çalışmalarımızla, depremzede Vanlıların gönlünde yer ettik."

Deprem bölgesinde bulunan Van'da, afetlerin etkisini en aza indirmek için çalışmaların sürdüğünü aktaran Bilmez, deprem bilincinin oluşturulması amacıyla AFAD'ın her kesime ulaşarak eğitim verdiğini aktardı.

Bilmez, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA