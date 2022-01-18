Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı - Haberler
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Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da 12 yıl önce meydana gelen deprem sonrasında cezaevinden firar eden kişi yakalandı.

ANTALYA (AA) - Van'da 12 yıl önce meydana gelen deprem sonrasında cezaevinden firar eden kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, 2011 yılındaki depremde cezaevinden firar eden hükümlünün Antalya'dan Van'a geldiği tespit edildi.

Ekiplerin takibi sonucu suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan hakkında 15 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası bulunan firari düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen kişi işlemlerinin ardından Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

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AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Antalya, Van, Güncel, Haber

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