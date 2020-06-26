VAN DEPREM SIRASINDA KİLİTLENEN KAPIYI KIRARAK ÇOCUKLARI KURTARDI
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VAN DEPREM SIRASINDA KİLİTLENEN KAPIYI KIRARAK ÇOCUKLARI KURTARDI

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde meydana gelen ve yıkıma yol açan 5.4 büyüklüğündeki depremde hafif yaralı olarak kurtulan 4 çocuk babası Ağa Gündoğdu, sarsıntı sırasında kendini dışarı atarken yaralandığını, içeride kalan çocuklarının ise yengesi tarafından kapı...

26.06.2020 00:28 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:41

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde meydana gelen ve yıkıma yol açan 5.4 büyüklüğündeki depremde hafif yaralı olarak kurtulan 4 çocuk babası Ağa Gündoğdu, sarsıntı sırasında kendini dışarı atarken yaralandığını, içeride kalan çocuklarının ise yengesi tarafından kapı kırılarak kurtarıldığını anlattı. Bu arada depremde evleri büyük hasar gören vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. AFAD ve Türk Kızılay'ı depremde evleri hasar gören vatandaşlara çadır dağıttı.

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nin yanı sıra Özalp ve Saray ilçelerine bağlı 14 mahallede hasara yol açtı. Yıkımın en çok yaşandığı 250 hanelik Elaçmaz Mahallesi'de bir çok ev ve ahır yıkıldı. Bölgeye gelen AFAD, UMKE, jandarma itfaiye ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı.

Türk Kızılayı Van Şubesi, yıkımın olduğu mahallede vatandaşlara sıcak çorba dağıtırken, depremde evleri hasar gören vatandaşlar için iki TIR dolusu deprem çadırı getirildi. Çadırlar, depremde evleri hasar gören vatandaşlara teslim edildi. Bazı vatandaşların ise geceyi kaynonet kasasında geçirmeleri dikkati çekti.

KAÇARAK KURTULDUM

Depreme 4 çocuğu ve yengesi Zehra Gündoğdu ile evde yakalanan Ağa Gündoğdu, depremde nasıl kurtulduğunu anlattı. Gündoğdu, Deprem olduğu sırada evdeydim. Bir anda sanki yerin dibine girmiş gibi oldum. Çok şiddetliydi. Ben kaçarak dışarı çıktım. Sonra da çocukları bakmaya gittim. Ayağımdan yaralandığım için çocuklarımı evden alamadım. Yengeme seslendim. Kapı da kilitlenmişti. Yengem kapıyı kırıp çocukları dışarıya çıkarttı. Deprem sırasında ben ve yengem hafif yaralandık. Ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildik. Şu an iyiyiz. Evimizde hasar var. Allah bir daha göstermesin dedi.

DEPREM SIRASINDA EVİN KAPISI KİLİTLENDİ

Depremde kilitlenen kapıyı kırarak, çocuklarını kurtaran ve o sırada hafif yaralanan 1 çocuk annesi Zehra Gündoğdu ise çok korktuğunu söyledi. Gündoğdu, Deprem çok şiddetliydi. Birden bir sarsıntı oluştu. Ne olduğunu anlayamadık. Duvarlar çatlamaya başladı. Ne yapacağımızı bilemedik. Görümcemle birlikte kaçmaya çalıştık. Ancak kapı sıkışmıştı ve kapıyı kırmak zorunda kaldık. Çocuklarla birlikte hayatımızı zor kurtardık. Deprem anında kaynım yere düşmüştü, bacağından yaralanmıştı. Ben düşerken yerde yuvarlanmaya başladım. Beni kaldırdılar ambulans geldi. Doktora gittik ve çok şükür sağlım iyi. Evimizde büyük hasar oluştu. diye konuştu.

VAN DEPREM SIRASINDA KİLİTLENEN KAPIYI KIRARAK ÇOCUKLARI KURTARDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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