Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden proje başarısı Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlülere yönelik hazırladığı projelerle Türkiye'de projesi en fazla kabul edilen müdürlük oldu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlülere yönelik hazırladığı projelerle Türkiye'de projesi en fazla kabul edilen müdürlük oldu.

Engelli ve eski hükümlülerin sosyal hayata kazandırılmasını sağlamak amacıyla bu yıl 82 proje hazırlayan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, bu projeleri Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ilana çıkılan hibe destek programlarına sundu.

Yapılan değerlendirme süreçlerinin ardından 82 projeden 45'i kabul edilerek hibe almaya hak kazandı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekiplerinin yüzde 50'nin üzerinde başarı elde etmesi sevinç yaşattı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, aynı hibe programında 2018'de 4, 2019'da da 22 projenin kabul edilmesini sağlayarak önemli bir başarı elde etti.

13 büyükbaş, 29 küçükbaş hayvancılık, erkek kuaförlüğü, kıraathane ve seracılık projeleri kabul edilen Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 2019'da kabul edilen 22 proje ile ikinci, 2020'de de 45 proje ile Türkiye'de en fazla projesi kabul edilen müdürlük olmayı başardı.

Kaynak: AA