Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Ramazan bereketi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulunun 2021 yılı 1. toplantısı yapıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulunun 2021 yılı 1. toplantısı yapıldı.

Van Adliyesi toplantı salonunda Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Denetimli Serbestlik Savcısı Muhammed Yıldız, Van Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ve diğer koruma kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda; kurul gündemine alınan beş eski hükümlünün ayni, nakdi ve iş talebi değerlendirildi. Denetimli serbestlik tedbiri altında olup, maddi durumları iyi olmayan yükümlülere; Türkiye Kızılay Van Şubesinden, Van Ticaret ve Sanayi Odasından, hayırsever iş adamı Selim Kaya'dan, GOLD Van Marketten, Roka Marketten ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarından gelen yardımlarla temin edilen gıda kolileri dağıtıldı.

Yardımda bulunan ve emeği geçen herkese, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ailesi olarak teşekkür edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı