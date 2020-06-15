Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün proje başarısı
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Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün proje başarısı

VAN Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlülere yönelik proje çalışmalarıyla, Türkiye'de projesi en fazla kabul edilen müdürlük oldu.

Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün proje başarısı
15.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:01

VAN Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlülere yönelik proje çalışmalarıyla, Türkiye'de projesi en fazla kabul edilen müdürlük oldu. 

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlülerin sosyal hayata kazandırılmasını sağlamak amacıyla 82 proje hazırladı. Bu projeler, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ilana çıkılan hibe destek programlarına sunuldu. Yapılan değerlendirme süreçlerinin ardından 82 projeden 45'i kabul edilerek hibe almaya hak kazandı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekiplerinin yüzde 50'nin üzerinde başarı elde etmesi sevinç yaşattı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, aynı hibe programında 2018 yılında 4, 2019 yılında da 22 projenin kabul edilmesini sağlayarak önemli bir başarı elde etti. 13 büyükbaş hayvancılık, 29 adet küçükbaş hayvancılık, 1 erkek kuaförlüğü, 1 kıraathane ve 1 seracılık projesi kabul edilen Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 2019 yılında kabul edilen 22 proje ile ikinci, 2020 yılında da 45 proje ile Türkiye'de en fazla projesi  kabul edilen müdürlük olmayı başardı.


Kaynak: DHA

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