Van'dan Trabzon'a direkt uçuşlar başladı

TRABZON (AA) - Van'dan Trabzon'a ilk direkt uçuşlar bugün düzenlenen seferle başladı.

Trabzon Havalimanı'na inen ilk uçak itfaiye araçlarının sıktığı suyun eşliğinde aprona yanaştırıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Van'dan Trabzon'a ilk uçuş seferinin gerçekleştiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ustaoğlu, paylaşımında, "Bugün Van'dan Trabzon'a ilk doğrudan uçuş gerçekleşti. Seferlerin düzenlenmesinde emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Anadolu Jet'e şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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