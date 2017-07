Van'dan Kısa Kısa

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Gürpınar Belediyesi, ilçe genelinde spor alanlarına yönelik yatırım ve hizmetleri bir bir hayata geçirerek, spora ve sporcuya verdiği destekle yüzlerce genç sportif faaliyetlerle tanışıyor.



Gürpınar Belediye Başkanı Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Osman Doğramacı'nın talimatıyla ilçede yürütülen çalışmalarla yüzlerce genç spora kazandırılıyor.



Sportif faaliyetlerle çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için çalışan belediye futbol, güreş ve kayak sporuyla genç yeteneklerin keşfedilmesi amaçlanıyor.



Doğramacı, yaptığı açıklamada geleceğin teminatı olan çocukların ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimi için sporu önemsediklerini söyledi.



Gençleri devletini, vatanını ve milletini seven insanlar haline getirmek istediklerini ifade eden Doğramacı, şunları söyledi:



"Gençlerimiz hayatın tadını alsın, güzellikleri görsün ve hayatı sevsinler. Vatana ve millete faydalı hale gelsinler. Sporla iç içe bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu yaz açtığımız kurslarla çocuklarımız takım ruhunu, paylaşmayı, spor ahlakını ve kültürünü öğrenecekler. Geleceğimiz olan gençlerimizi kahve köşelerinde, sokaklarda ve çağımızın hastalığı bilgisayar gibi dijital saplantılardan kurtarmak, gelecek nesillere daha sağlıklı, toplumla iç içe, kendini geliştiren bireyler olarak yetişmeleri için kurduğumuz spor faaliyetlerimizde yüzlerce sporcu adayımız bulunuyor. Üç alanda başlattığımız sportif faaliyetlerimiz yaz futbol okulu ile devam ediyor. Çocuklarımıza her türlü desteği veriyoruz. Onları sportif faaliyetlerle sağlıklı bir nesil olarak yetişmelerine imkan sağlamak amacıyla belediyemiz çocuklarımıza sahip çıkıyor."



Gürpınar Belediye Spor Futbol Antrenörü Erhan Öner, Gürpınar gençliği için her türlü fedakarlığı seve seve göstermeye gayret ettiklerini belirtti.



Kursa katılan çocuklar da geleceğe hazırlanmak açısından çok güzel ve anlamlı bir faaliyette bulunduklarını ve güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.



Başkale Belediyesi çalışmaları



Van'ın Başkale Belediyesi Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Abdulselam Öztürk, belediyeye yeni alınan minibüsü belediyenin bünyesinde faaliyet gösteren eğitim yuvasında eğitim alan öğrencilerin hizmetine sundu.



Başkale Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 'Minik Eller Okulöncesi Eğitim Yuvası'nda' programı kapsamında 4-6 yaş arasındaki 30 öğrenci, hafta içi her gün sabah 10.00 ile öğleden sonra 14.00 saatleri arasında 5 öğretmen tarafından temel dini bilgiler, Kur'an Kursu, el becerileri, resim ve görsel alanlarda eğitim alıyor.



Daha önce eğitim yuvasını ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Vekili Öztürk, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi ve güzel ortamlarda eğitim fırsatı bulmaları için imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." dedi.



Vatandaşlar ise çocuklarını her gün servisle alınarak eğitim yuvasına götürülmesinden dolayı duyduğu memnuniyetten dolay ilçe kaymakamı ve belediye başkan vekiline teşekkür ettiklerini belirtiler.