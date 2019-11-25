Van'dan Katar'a küçükbaş hayvan ihracatı sektör temsilcilerini sevindirdi

25.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:14

Türkiye'de en fazla küçükbaş hayvan varlığına sahip illerden biri olan Van'da, mayıs ayından bu yana Katar'a 30 bin küçükbaş hayvan ihraç edilmesi, sektör temsilcilerini sevindirdi.

Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Polat, AA muhabirine, 30 yıl aradan sonra Van'dan Katar'a hayvan göndermeye başladıklarını söyledi.

Van'ın Türkiye'nin küçükbaş hayvan varlığı bakımından en önemli illerinden biri olduğunu aktaran Polat, şöyle konuştu:

"Van'ın hayvancılık potansiyeli en yüksek ilçelerden biri olan Özalp. Koyunların büyük bölümü de ilçemiz üzerinden Katar'a gönderildi. 7-8 aylık Akkaraman ve Morkaraman ırklarından oluşan toklu koyunlar yoğun talep gördü. Gönderilen koyunların büyük bölümü ilçemiz üzerinden gerçekleşti. Hayvan ihracatı yapmak isteyen firmaların taleplerini bakanlığımızın ilgili birimlerine gönderiyoruz. Başvuruların incelenmesinin ardından uygun görülen firmalara ihracat izni veriliyor. Bakanlığın verdiği izin sayesinde Van'da küçükbaş hayvan besiciliğinde de büyük bir canlanma oldu."

Katar'a ihracatın başlamasının hayvancılığa olan ilgiyi de artırdığını vurgulayan Polat, "Bu ihracat yeni bir pazar oluşturdu. Bu sayede hayvancılık canlandı ve genişledi. Besiciler hayvanlarını daha rahat elden çıkarmaya başladı. İhracat olunca besicilerimiz hayvan yetiştiriciliğini daha bilinçli ve sağlıklı yapmak için çaba gösterdi. Bu çalışmalarımızı genişletmeye çalışıyoruz." dedi.

"Hayvancılığın gelişmesi adına umut verici"

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer de uzun bir aradan sonra Van'dan canlı hayvan ihracatı yapıyor olmanın önemine değindi.

Bu çalışmanın, gençlerin tarım ve hayvancılığa teşvik edilmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Süer, "Girişimcilerimizin Katar ile başlayıp Kuveyt'e uzanan canlı hayvan ihracatı yolculuğu, pek çok üreticimizi cesaretlendirip rol model olacaktır. İthalatla değil, ihracatla ön planda olmalıyız. Hükümetimizin de destekleri ile Van'ın eski dönemlerdeki hareketliliğe dönmesini temenni ediyoruz. Van Ticaret Borsası olarak göreve geldiğimiz günden bu yana kent ekonomisine değer katacak her çalışmanın takipçisi ve destekçisi olduk. Bu değerli hamlenin borsa üyelerimiz tarafından yapılmasından da ayrıca mutluluk ve gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA