Van'dan kargoyla Kayseri'ye gönderilen yiyecek kutusunda 1 kilo 817 gram sentetik uyuşturucu çıktı
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Van'dan kargoyla Kayseri'ye gönderilen yiyecek kutusunda 1 kilo 817 gram sentetik uyuşturucu çıktı

22.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:02

Van'dan kargoyla Kayseri'ye gönderilen yiyecek kutusunda 1 kilo 817 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van'dan kargoyla Kayseri'ye gönderilen yiyecek kutusunda 1 kilo 817 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan kargoyla Kayseri'ye uyuşturucu gönderildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, kargoyu almaya gelen kadın şüpheli T.K. (50) ile Ö.G, M.B, H.K, M.B. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Operasyonda 1 kilo 817 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Van'dan kargoyla Kayseri'ye gönderilen yiyecek kutusunda 1 kilo 817 gram sentetik uyuşturucu çıktı
Van'dan kargoyla Kayseri'ye gönderilen yiyecek kutusunda 1 kilo 817 gram sentetik uyuşturucu çıktı
Van'dan kargoyla Kayseri'ye gönderilen yiyecek kutusunda 1 kilo 817 gram sentetik uyuşturucu çıktı
Van'dan kargoyla Kayseri'ye gönderilen yiyecek kutusunda 1 kilo 817 gram sentetik uyuşturucu çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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