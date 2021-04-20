Van'dan İstanbul'a giden uçak, bir yolcu rahatsızlanınca Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
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Van'dan İstanbul'a giden uçak, bir yolcu rahatsızlanınca Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Van'dan İstanbul'a giden AnadoluJet'e ait uçak, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı.

Van'dan İstanbul'a giden AnadoluJet'e ait uçak, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı.

Van'dan İstanbul'a giden AnadoluJet'e ait TK7057 sefer sayılı uçak, yolculardan M.B'nin rahatsızlanması nedeniyle Kayseri Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Havalimanından ambulansla alınan yolcu, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Uçak, hastanın alınmasının ardından İstanbul'a hareket etti.

Van'dan İstanbul'a giden uçak, bir yolcu rahatsızlanınca Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
Van'dan İstanbul'a giden uçak, bir yolcu rahatsızlanınca Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
Van'dan İstanbul'a giden uçak, bir yolcu rahatsızlanınca Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
Van'dan İstanbul'a giden uçak, bir yolcu rahatsızlanınca Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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