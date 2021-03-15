Van'dan İran'a geçmeye çalışan Suriye uyruklu 59 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda yurda kaçak yollarla girip, Bitlis ve Muş güzergahını kullanarak İran'a geçmeye çalıştığı tespit edilen 28'i çocuk, 59 kaçak göçmen yakalandı.

Başkale'de Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında ilçeye 60 kilometre uzaklıkta, İran sınırında bulunan Güvendik Mahallesi kırsalında yaya olarak ilerleyen grubu fark etti. Suriye uyruklu oldukları belirlenen 28'i çocuk 59 kişinin yurda kaçak yolla girdiği, Bitlis ve Muş güzergahını kullanarak İran'a geçmeye çalıştığı saptandı. Yakalanan göçmenler, sağlık ocağında sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçak göçmenlerin günlerdir yolda oldukları öğrenildi. Yiyecek ve su temin edilen kaçak göçmenler ardından işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU