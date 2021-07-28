Van'dan gelen öğrenci kafilesi ETÜ'yü ziyaret etti
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Van'dan gelen öğrenci kafilesi ETÜ'yü ziyaret etti

Van'dan gelen öğrenci kafilesi ETÜ'yü ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Biz Anadoluyuz" programı kapsamında Van'dan gelen ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan kafile Erzurum Teknik Üniversitesi'ni (ETÜ) ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Biz Anadoluyuz" programı kapsamında Van'dan gelen ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan kafile Erzurum Teknik Üniversitesi'ni (ETÜ) ziyaret etti.

Kardeşlik köprüsünün kurulması, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, iller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılmasının hedeflendiği "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Van'dan gelen 40 öğrenciyi misafir etmekten oldukça memnun olduklarını dile getiren Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, "Kardeşlik köprüsü kurulması ve ortak kültürel değerlerin paylaşılması açısından ETÜ'yü ziyaret eden gençleri üniversitemizde ağırlamak bizi ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

Programda gençlere tavsiyelerde bulunan Rektör Yardımcısı İrfan Kaymaz, "Eğer gerçekten inanır ve isterseniz, hayatta başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Bol kitap okuyun ve kendinizi en iyi şekilde geliştirin. İçinde bulunduğumuz çağda bilgiye erişmek artık çok kolay. Bir telefon üzerinden hemen her bilgiye kolaylıkla erişim imkanına sahibiz. Ancak bu imkanlardan faydalanırken bağımlısı olmamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Program kapsamında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (YÜTAM) gezerek üniversite ortamını yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, üniversite birimleri hakkında bilgi edinirken kampüsteki olanakları görme imkanı buldu. - ERZURUM

Van'dan gelen öğrenci kafilesi ETÜ'yü ziyaret etti
Van'dan gelen öğrenci kafilesi ETÜ'yü ziyaret etti
Van'dan gelen öğrenci kafilesi ETÜ'yü ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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