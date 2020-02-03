Van'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzelere yardım
Haberler » Güncel » Van'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzelere yardım - Haber

Van'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzelere yardım

Van'ın Başkale ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımlar Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere deprem bölgesine gönderildi.

03.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:41
Van'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzelere yardım

'ın Başkale ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımlar ve 'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere deprem bölgesine gönderildi.

Hayırseverlerin yardımlarıyla toplanan battaniye, ısıtıcı, giysi, atkı, bere, temizlik malzemeleri ve gıdadan oluşan yardım kolilerinin yüklendiği kamyon, dualarla uğurlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek, "Elazığ ve Malatya depremini yaşayan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler