Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
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Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı

Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde besiciler, Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanlarını TIR'larla batıdaki illere götürmeye başladı.

VAN'ın Erciş ilçesinde besiciler, Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanlarını TIR'larla batıdaki illere götürmeye başladı. 

Kurban Bayramı'nın yaklaşılması ile birlikte Türkiye'nin hayvancılık bakımından önemli merkezlerinden olan Van ve çevresinde hareketlilik yaşanmaya başlandı. Erciş ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kasımbağı Mahallesi'nde besiciler, büyükbaş hayvanlarını TIR'lara yükleyerek batıdaki illere götürmeye başladı. Hayvanlarına kışın ahırda, yaz aylarında ise yüksek rakımlı yaylalarda bakım yapan besiciler, zorlu bir süreç geçirdiklerini, ancak sezonu karlı kapatacaklarına inandıklarını söyledi.Erciş'te baba mesleği olan besiciliği sürdüren Murat Yeğin (40), ilk TIR'ları göndermeye başladıklarını belirterek, "Büyükbaş hayvanlarımızı Antalya, Aydın, Muğla ve ülkemizin değişik illerine gönderiyoruz. Bugün sevkiyatını yaptığımız 5 TIR ile 110 büyük baş hayvanımızı Antalya'ya gönderdik. Hayvan fiyatları önceki yıllara göre biraz arttı. Bu yıl büyükbaş hayvanlarımız 16 bin ile 22 bin TL arasında satışa sunuluyor. Diğer illerde kiraladığımız çadır fiyatları ise hayvan başı 500 TL, TIR nakliye ücretleri olarak da 7 bin TL ödüyoruz" dedi. 


Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı
Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

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