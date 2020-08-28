Van'dan Antalya'ya domates gidiyor, hayaldi gerçek oldu VAN'ın Çaldıran ilçesinde 4 yıl önce kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda üretilen domatesler çevre illerin yanı sıra, Türkiye'nin en sıcak illerinden olan ve sebze üretiminde önemli yere sahip olan Antalya'ya da gönderiliyor.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde 4 yıl önce kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda üretilen domatesler çevre illerin yanı sıra, Türkiye'nin en sıcak illerinden olan ve sebze üretiminde önemli yere sahip olan Antalya'ya da gönderiliyor. Seranın Üretim ve İş Programı Sorumlusu Ercan Karahanlı, Türkiye'nin en soğuk ilçesinden Türkiye'nin en sıcak kentine domates göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Biz bunun hayalini bile kuramazdık. Türkiye'nin en sıcak Akdeniz Bölgesi'ne domates gönderiyoruz. Bu bizimi için hayaldi, ama gerçek oldu" dedi.

Çaldıran ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde 2016 yılında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca desteklenen bir projeyle, jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda domates üretimine başlandı. 34 bin metrekare alan üzerinde 20 bin metre boru döşenerek ısıtılan seralar 10 milyon liraya mal oldu. İlçede topraksız ve arılarla tozlanmanın yapıldığı, 'Agro Van' markalı domatesler tamamen doğal yöntemlerle üretiliyor. Hava sıcaklığının eksi 41 dereceyi gördüğü ilçede kurulan serada özellikle kadınlar çalışıyor. Hava şartları nedeniyle tarımın da çok yaygın olmadığı ilçede iş imkanı bulamayan kadınlar, serada çalışmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.Termal seralarda üretilen domatesler bölge illerine gönderilirken, şimdi de Türkiye'nin sebze üretiminde önemli yere sahip olan Antalya'daki tezgahlardaki yerini aldı. Bu yıl ilk defa Antalya'ya TIR'larla gönderilen domatesler bölgeye de umut oldu. Seranın Üretim ve İş Programı Sorumlusu Ercan Karahanlı, bu yıl içerisinde 5 kez olmak üzere 120 ton domatesi Antalya'ya gönderdiklerini söyledi. BİZİM İÇİN HAYALDİ, GERÇEK OLDU

Karahanlı, "Türkiye'nin en doğusunda bulunan İran sınırının sıfır noktasındayız. Burası Türkiye'nin en düşük sıcaklığının ölçüldüğü bir ilçe. Kışın eksi 41 derece soğukla mücadele ediyoruz. Bizim buralara Akdeniz Bölgesi'nden meyve ve sebze geliyor. Biz Antalya'ya domates göndermenin hayalini bile kuramazdık. Şimdi ise Türkiye'nin en sıcak Akdeniz Bölgesi'ne domates gönderiyoruz. Bu bir hayaldi, ama gerçek oldu. Şuan bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Şu ana kadar 5 kez olmak üzere, yaklaşık 120 ton ürün gönderdik. Önümüzdeki hafta içinde de tekrar bir sevkiyatımız olacak. Bu yıl ürettiğimiz ürünlerin yüzde 80'nini Akdeniz Bölgesi'ne gönderdik" dedi.

Kaynak: DHA