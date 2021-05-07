Van'daki toplu yaşam alanları tek tek dezenfekte ediliyor
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Van'daki toplu yaşam alanları tek tek dezenfekte ediliyor

Van'daki toplu yaşam alanları tek tek dezenfekte ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapama sürecinde kent genelinde dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapama sürecinde kent genelinde dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapama sürecinde, kent genelinde dezenfekte çalışmasını yapmaya devam ediyor. 75 kişiden oluşan ilaçlama ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu yaşam alanları olan camiler, toplu taşıma araçları, duraklar, cadde, sokak, banka ATM'leri, park ve çöp konteynerlerinde çalışma yaptı. Çalışma ile birlikte her yer titizlikle dezenfekte edildi.

İlaçlama çalışmalarını takip eden Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, il genelindeki toplu yaşam alanlarını baştan sona dezenfekte edildiğini belirterek, "Van Büyükşehir Belediyesi olarak tam kapamayı büyük bir fırsat bilip, kent merkezindeki toplu yaşam alanlarının olduğu her bir noktada 17 Mayıs'a kadar bu çalışmalarımızı aralıksız yürüteceğiz. Bu çalışmalarımızı 75 personelle yürütüyoruz. İnsanlarımızın öncelikle bu kapama sürecinde maske, mesafe ve diğer kurallara uyumalarını istiyoruz" dedi. - VAN

Van'daki toplu yaşam alanları tek tek dezenfekte ediliyor
Van'daki toplu yaşam alanları tek tek dezenfekte ediliyor
Van'daki toplu yaşam alanları tek tek dezenfekte ediliyor
Van'daki toplu yaşam alanları tek tek dezenfekte ediliyor
Van'daki toplu yaşam alanları tek tek dezenfekte ediliyor
Van'daki toplu yaşam alanları tek tek dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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