Van'daki terör saldırısında yaralanan belediye personeli: Arkadan saldırdılar VAN'ın Özalp ilçesine bağlı olan ve koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi'ne yardım kolilerini götürdükten sonra dönüş yolunda, terör saldırısında yaralanan belediye personeli Taner Temizel (29), o anları DHA muhabirine anlattı.

VAN'ın Özalp ilçesine bağlı olan ve koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi'ne yardım kolilerini götürdükten sonra dönüş yolunda, terör saldırısında yaralanan belediye personeli Taner Temizel (29), o anları DHA muhabirine anlattı. Temizel, "Arkadan saldırdılar. Gri araç, bizi sollarken, sıka sıka geçti. Kendimi arabadan attım. Ben kendimi arabadan attım, kanala düştüm. Emekleyerek yola çıktım" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Özalp'in Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından dün yardım götürüldü. İlçeye saat 12.00 sıralarında dönüşe geçen ekibin içinde bulunduğu araca, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Özalp Belediyesi personeli Yıldırım Demir ile yolda araca aldıkları bölge halkından Kinyaz Karlıoğlu şehit oldu. Özalp Belediyesi Kademe Bölümü'nde 5 yıldır görev yapan, 2 çocuk babası Taner Temizel ise yaralandı. Olay yerine ambulansla gelen sağlık ekibi, Temizel'i ilk olarak Özalp Devlet Hastanesi'ne ardından da Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan, göğsünde cildin altında ve kulağının arkasında olmak üzere vücudunda 2 mermi bulunan Temizel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de terör saldırısında yaralanan Temizel'i ziyaret ederek, yakından ilgiledi.

O ANLARI ANLATTISaldırıdan yaralı kurtulan Taner Temizel, o anları hastanedeki odasında DHA muhabirine anlattı. Temizel, "Biz Eğribelen Mahallesi'ne yardım dağıtmaya gitmiştik. Dönüşte bize arkadan saldırdılar. Gri bir araç, bizi sollarken, sıka sıka geçti. Zaten camlar buzlaştığı için bir şey göremedim. Ben kendimi arabadan attım. Bir belediye personeli arkadaşımız, bir de sivil vatandaş şehit oldu. Sivil vatandaşı yol üzerindeki köylerden birinde aldık. Olay Özalp ilçesi ile Taş ocağı arasında meydana geldi. Kanala düştüm. Zaten beni görmediler. Ondan sonra emekleyerek yola çıktım sonra araç gelip beni aldı, hastaneye yetiştirdi. Şu anda sağlık durumum iyi çok şükür" diye konuştu. BAŞHEKİM: VÜCUDUNDA 2 MERMİ VARBölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise Taner Temizel'in saldırı sonrası hastanelerine getirildiğini belirterek, "Saldırı sonrası birinci gündeyiz. Dün hastamızın gerekli tahlil ve tetkikleri yapılmıştı. Dün de değerlendirdiğimizde genel durumu iyiydi. Bugün de genel durumu çok iyi. Herhangi bir sıkıntı yok ağrı dışında. Kan tahlilleri normal. Dün yapılan görüntülemelerinde de herhangi bir sıkıntısı yoktu. Bugün genel durumu iyi. Sonuçta bir silahlı saldırı. Vücudunda sol göğüs tarafında bir mermi var cilt altında. Bir de kulak arkasında var. Sırtında ise muhtemelen kendini araçtan atarken bir çarpma sonucu yaralanma var. Günlük pansumanlarını, gerekli antibiyotik tedavisini veriyoruz. Tabi ciddi bir travma. Hastalarda bu tür saldırılar sonrası psikolojik durum da bozuluyor. Genel durumu iyi. Birkaç gün daha misafir edip, sonra taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA