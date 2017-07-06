Van'daki Terör Saldırısı

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Emrah Ceylan'ın naaşı, Denizli'deki babaevinde helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Aydın'a gönderildi.



Askeri uçakla Çardak Havaalanı'na getirilen şehidin cenazesi, ailesi, yakınları, Vali Hasan Karahan ve askeri erkan tarafından karşılandı. Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında askeri uçaktan indirildi, dua okundu.



Bu sırada, şehidin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı, sinir krizi geçirenlere 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.



Ceylan'ın naaşı, tören mangası tarafından cenaze nakil aracına konularak konvoy eşliğinde Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.



Babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun bulunduğu araca bir asker tarafından çıkarılan 11 yaşındaki Süleyman, gözyaşlarına hakim olamadı.



Gözyaşı döken şehidin eşi Senem de "Kimse ağlamasın, onu ben uğurladım." diyerek ağıt yaktı.



Şehit Ceylan'ın naaşı, helallik alınması sonrası defnedileceği Aydın'ın Karacasu ilçesine gönderildi.



Van-Hakkari karayolunun emniyetini sağlamak amacıyla mayın ve patlayıcı araması yapan güvenlik güçlerine 3 Temmuz'da teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ceylan, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesinde şehit olmuştu.