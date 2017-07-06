Van'daki Terör Saldırısı

Van'ın Başkale ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Emrah Ceylan için tören düzenlendi.



Van-Hakkari Karayolu'nda emniyeti sağlamak maksadıyla mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapan güvenlik güçlerine teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Ceylan için Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığında tören yapıldı.



Saygı duruşu, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın ettiği duanın ardından şehit Emrah Ceylan'ın naaşı, tekbirler eşliğinde memleketi Aydın'a uğurlandı.



Törene, Vali Murat Zorluoğlu ile eşi Sevcan Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, şehidin eşi, ailesi, kurum amirleri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.