Van'daki terör operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'daki terör operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Van'daki terör operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Muradiye ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, evde bulunan örgütsel dokümanlara el konuldu.

Olayla ilgili Y.C. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Siirt Eruh'ta bir hayvanda şarbon görülmesi nedeniyle ilçeye giriş-çıkışlar yasaklandı
Siirt Eruh'ta bir hayvanda şarbon görülmesi nedeniyle ilçeye giriş-çıkışlar yasaklandı
Kuruyan gölde meydana gelen tabaka, kış manzarası oluşturdu! Uzaktan gören kar sanıyor
Kuruyan gölde meydana gelen tabaka, kış manzarası oluşturdu! Uzaktan gören kar sanıyor
PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığa tahliye
PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığa tahliye
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Hulusi Akar Faik Öztrak Mansur Yavaş
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Serdar Ortaç Şevket Çoruh
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Merih Demiral Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Van'daki terör operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.09.2021 14:03:53. #1.13#

title