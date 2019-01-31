Van'daki Terör Operasyonu

?Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık etme" suçlarını işledikleri şüphesiyle bazı kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA