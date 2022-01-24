Van'daki terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Van'daki terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Van'daki terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 10 zanlı yakalandı.

VAN (AA) - Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 10 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ve özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı 4 operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu 8 zanlı ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, Güncel, Haber

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