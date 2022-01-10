Son dakika haberleri: Terör operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Terör operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla 3-9 Ocak'ta operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, FETÖ/PDY üyesi 9, terör örgütü PKK/KCK mensubu 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Son dakika haberleri: Terör operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Terör operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

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AA - Son Dakika Haberleri

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