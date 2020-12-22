Van'daki tekne faciasıyla ilgili iddianame tamamlandı
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Van'daki tekne faciasıyla ilgili iddianame tamamlandı

22.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:51
Van'daki tekne faciasıyla ilgili iddianame tamamlandı

Van Gölü'nde 61 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanırken, 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında ise 38 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Van Gölü'nde 61 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlanırken, 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında ise 38 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarpanak Adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan "Akbaş" isimli teknenin 27 Haziran'da batarak 61 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olay hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında olayla ilgili 6'sı tutuklu 12'si hakkında "Nitelikli Göçmen Kaçakçılığı Yapma" ve "Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme" suçlarından kamu davası açılırken, 25 şüpheli hakkında ise "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verildi. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 12 şüpheli hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis cezası istenirken, şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olay tarihinden bugüne kadar 37 şüpheli hakkında soruşturma yürütülürken, vefat eden düzensiz göçmenler ise Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olduğu tespit edildi.

Olay

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Tutuklanan Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekne yürütülen çalışmalar sonucunda Van Gölü'nün 106 metre derinliğinde bulunmuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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