Van'daki Tekel binasının arkasındaki eklentiler yıktırıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Van'daki Tekel binasının arkasındaki eklentiler yıktırıldı - Haber
Zabıta, Tekel, Van, Güncel

Van'daki Tekel binasının arkasındaki eklentiler yıktırıldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van Valiliğine tahsis edilen Tekel binasının arka kısmında bulunan eklentiler yıktırıldı.

10.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:11
Van'daki Tekel binasının arkasındaki eklentiler yıktırıldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van Valiliğine tahsis edilen Tekel binasının arka kısmında bulunan eklentiler yıktırıldı.


Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kamu kurumlarına ait alanlardaki kaçak yapılaşmamaya müsaade etmiyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van Valiliğine tahsisi gerçekleştirilen Tekel binasının arka kısmında bulunan eklentilerde yıkım çalışması yapıldı.


Van Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen sürenin dolmasının ardından yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde başlandı. Zabıta ekipleri tarafından tahliyesi yapılan barakalar, daha sonra iş makineleri ile tek tek yıktırıldı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmayla eklentiler yıktırılarak enkazları kaldırıldı.


Buradaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, kamu kurumlarına ait arazilerdeki yasa dışı yapılaşma ve değnekçilik olarak ifade edilen bu alanların işletilmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, bu alanlardaki çalışmalarının devam edeceğini söyledi.


Tekel binasına ait olan arazinin Van Valiliğine tahsis edildiğini hatırlatan Sevinç, "Daha önce buradaki vatandaşlarımızı uyararak gerekli tebligatları yapmıştık. Buradaki eklentilerin tahliyesi noktasında süre tanımıştık. Sürenin tamamlanması ile birlikte bugün sabah saatlerinde de ekiplerimiz yıkım çalışmalarına başladı. İlimizde bundan sonra da kamuya ait arazilerde yapılan işgallere ve değnekçilik faaliyetlerine müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızı da bu noktada duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi Haber
Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Haber
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Engin Özkoç Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Emrah Muhterem Nur Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Berkay Şahin Emre Belözoğlu Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Rusya İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Van'daki Tekel binasının arkasındaki eklentiler yıktırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:24:05. #1.15#