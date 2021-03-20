Van'daki 'tefeci' operasyonunda 5 tutuklama
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Van'daki 'tefeci' operasyonunda 5 tutuklama

20.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:42

Van'daki 'tefeci' operasyonunda 5 tutuklamaVAN'ın Erciş ilçesinde, jandarmanın yaklaşık 40 kişiyi para verip, açık faiz oranıyla borçlandıranlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i, mahkemece tutuklandı.

Van'daki 'tefeci' operasyonunda 5 tutuklama

VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarmanın yaklaşık 40 kişiyi para verip, açık faiz oranıyla borçlandıranlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i, mahkemece tutuklandı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, ilçede 40 kişiyi faizle para verip, açık faiz oranıyla borçlandırdığı tespit edilen 7 tefeciye yönelik 16 Mart'ta operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, 7 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda D.Ç., T.P., B.T., M.A., K.Ç., T.P. ve S.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 66 mermi, farklı kişiler adına düzenlenen 11 senet, 31 boş senet, suçlamalarla ilgili 4 farklı belge ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., M.A., D.Ç., T.P. ve K.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.P. ve S.A. ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında aranan M.T.'nin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Van'daki 'tefeci' operasyonunda 5 tutuklama
Van'daki 'tefeci' operasyonunda 5 tutuklama
Van'daki 'tefeci' operasyonunda 5 tutuklama
Van'daki 'tefeci' operasyonunda 5 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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