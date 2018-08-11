Van'daki "Tarihi Peynirciler Çarşısı" Restore Ediliyor

Van'da restorasyonu süren Tarihi Peynirciler Çarşısı modern görüntüsüyle halkın hizmetine sunulacak.

Kentin tanıtımı ve marka değerlerinin yaşatılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresince finanse edilen Tarihi Peynirciler Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla tarihi çarşı, baştan sona yenilenerek daha modern ve hijyenik hale getirilecek.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, DAKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Mehmet Emin Çakay'ın aralarında bulunduğu yetkililer, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Demir, incelemeler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, otlu peynirin kentin ekonomik değeri olduğunu ve yıllık ortalama 100 milyon liranın üstünde cirosu bulunduğunu söyledi.

Otlu peynirin değerine uygun şekilde sergileneceği mekan inşa edildiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Şu an hali hazırda restore edilen ve bakım onarımı yapılan Tarihi Peynirciler Çarşısı'nı finanse ediyoruz. Burada projelendirmeyi yapan Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimine teşekkür ediyorum. İnşallah öngörülen 120 günlük sürede burası biter ve Van otlu peynirine yakışır, hijyenik mekan haline gelir. Özellikle dışarıdan gelen insanlarımızın daha nezih ortamda otlu peynir alabilecekleri yer olur."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan ise projenin yüzde 25'inin tamamlandığını ve belirlenen tarihten önce çarşıyı hizmete açmayı hedeflediklerini anlatarak, katkı sağlayanlara teşekkür etti.