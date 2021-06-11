Van'daki taraftar sokağında kısıtlama sessizliği
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Van'daki taraftar sokağında kısıtlama sessizliği

Van'daki taraftar sokağında kısıtlama sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Van'ın Maraş Caddesine açılan ve önemli maçlarda tıka basa dolan taraftar sokağında, EURO 2020 Türkiye-İtalya maçında kısıtlama sessizliği yaşadı.

Van'ın Maraş Caddesine açılan ve önemli maçlarda tıka basa dolan taraftar sokağında, EURO 2020 Türkiye-İtalya maçında kısıtlama sessizliği yaşadı.

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı A grubundaki ilk maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Van'ın Maraş Caddesine açılan ve önemli maçlarda tıka basa dolan taraftar sokağı ise Türkiye'nin önemli maçında boş kaldı. Vanlı taraftarın milli maç coşkusu, saat 22.00 sıralarında başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına takıldı. - VAN

Van'daki taraftar sokağında kısıtlama sessizliği
Van'daki taraftar sokağında kısıtlama sessizliği
Van'daki taraftar sokağında kısıtlama sessizliği
Van'daki taraftar sokağında kısıtlama sessizliği
Van'daki taraftar sokağında kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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