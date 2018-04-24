Van'daki Su Arızası Giderildi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, 21 Nisan'da başlayan su arızasını gidermek için yoğun gayret sarf ederek, belirlenen zamandan önce arızayı tamamlayarak kente su verdi.

Kente 50 kilometre uzaklıkta bulunan Bejingir su kaynağından gelen 1500'lük hattın Edremit ilçesi kesiminde meydana gelen arızası için 21, 22 ve 23 Nisan tarihleri arasında su kesintisi yapılmıştı. Ekiplerin 24 saat kesintisiz mesai yapmasıyla belirlenen saatten önce arıza giderilerek, kente su verilmeye başlandı.

Ekiplerin çalışma yaptığı bölgeye gelen vatandaşlar, çalışanlara baklava ikramında bulunarak, yapılan gayretli çalışmadan dolayı başta VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Van'ı besleyen iki ana isale hattı bulunduğunu ve bunlardan 1500 çapındaki hattın eski olmasından kaynaklanan arızalar sebebi ile içme suyunda kayıpların oluştuğunu söyledi. Tekataş, "VASKİ akılcı kaynak kullanımına yönelik olarak geçmiş dönemlerde göz ardı edilen ve uzun vadede daha büyük sorunlara sebep olacak arızaları gidermek için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Teknik ekiplerimizin sahada yapmış olduğu çalışmalar ve ölçümler neticesinde bu hat üzerinde yaklaşık 200 lt/sn suyun kaybolduğu bir arıza tespit edildi. İçme Suyu Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmesi planlanmıştır ve çalışmaya başlanılmıştır. Öngörülen çalışma süresi 21, 22 ve 23 Nisan tarihleri olarak 3 gün diye belirtilmişti. Ekiplerimiz soğuk ve yağışlı havaya rağmen gece gündüz demeden arızanın daha kısa sürede onarılması için 24 saat boyunca çalışmalarına devam etti ve zamanından önce bitirme başarı gösterdi. Depolardaki doluluk oranımız ve aldığımız önlemler sayesinde vatandaşlarımızın günlük hayatları olumsuz etkilenmeden bu arızayı giderdik. Gece gündüz durmadan çalışan, sahada koordinasyon sağlayan genel müdür yardımcıları, ilgili daire başkanları, şube müdürleri ve soğuk yağmur demeden çalışan cefakar ekiplerimizi candan kutluyorum" şeklinde konuştu.

Tekataş, VASKİ'nin Vali Murat Zorluoğlu'nun destekleriyle öncelikli ilkesi hizmet olan kurumsal kimliğe sahip bir kamu kuruluşu haline getirildiğini söyledi. Tekataş, "Şeffaf yapısı, adil ve eşit hizmet anlayışı ile VASKİ aldığı tasarruf önlemleri ile halkın parasını halka hizmet için projelere dönüştürerek yıllardan beri çözülemeyen sorunları çözerek, yapılmayan hizmetleri Van halkına sunmuş oldu" diye konuştu. - VAN