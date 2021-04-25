STK'ler ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

STK'ler ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri (SDİ), ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri (SDİ), ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

1915'te Ermeni çetelerince Van'da katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'nde bir araya gelen SDİ üyeleri adına Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca açıklama yaptı.

Uca, ABD'nin, Ermeni diasporası ile Türkiye düşmanı diğer çevrelerin bir anlamda "kutsal mesaj günü" olarak gördükleri 24 Nisan'da bu yıl kendisinden talep edilen "büyük yalanı", başkanları Biden'ın dilinden deklare ettiğini söyledi.

"Soykırım ABD'nin uzmanlık alanı"

SDİ olarak ABD'nin binlerce kilometre uzakta bir coğrafyada ve bir asrı aşan bir geçmişte, 1915 yılında yaşananlara dair ilgisinin hukuken dayanaksız, bilgisinin ilmen yetersiz olduğu perspektifiyle konuya baktıklarını belirten Uca şunları kaydetti:

"Soykırım, ABD açısından kuruluşundan bugüne kendi ülkesinde ve dünyanın birçok bölgesinde icra etmekten imtina etmediği uzmanlık alanıdır. Soykırım yoluyla işgale, sömürü yoluyla kaynakları ele geçirmeye dair emperyalist politikalarla hareket eden ABD, Vietnam'da, Afganistan'da, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de doğrudan ve vekalet verdiklerinin eliyle dünyanın birçok ülkesinde kan dökmüş ve can almıştır. Ülke coğrafyasının yerleşik yerlilerine yönelik kapsamlı soykırım, siyahi vatandaşlarının insan onuruna yönelik saldırılar ve kültürel soykırım da dahil olmak üzere kuruluş sermayesi 'soykırım' olan ABD'nin de, Başkanının da 1915'e dair konuşma hakkı yoktur. Alınan bu kararların insanların acısını paylaşmaktan ziyade Türkiye'ye karşı koz olarak kullanılmak istendiği açıktır."

Uca, ülkenin her bölgesinde birçok kent ve köyün Yunanlılar, Fransızlar, İngilizler ve özellikle Ermenilerin yaptığı katliamların izlerini taşıdığını vurguladı.

Mehmet Ali Uca, 1915'te Ermenilerin Doğu illerinde yaptığı zulüm ve kıyımı, işgal ettikleri vilayetleri terk ederken arkalarında yakılmış ve harap edilmiş köyler, işkenceye uğramış bedenler bıraktıklarını unutmadıklarını aktardı.

Ermenilerin Erzincan, Erzurum, Muş, Sivas, Bitlis, Diyarbakır ve Van'da 1910 ila 1922 yılları arasında 523 bin kişiyi katlettiğini unutmadıklarını ifade eden Uca şöyle devam etti:

"Bu yıllarda Ermeni çetelerinin yaptığı soykırımlar sırasında, sadece Van ilimizde 30 binden fazla vatandaşımız şehit edilmiş, daha fazla vatandaşımız da bedenlerine ulaşılmadan yakılarak ve Van Gölü'ne atılarak Ermeni çeteleri tarafından kayıplara karıştırılmıştır. Şehri terk etmek zorunda kalan canilerin Van'ı ateşe vererek, birçok köyde katliam yapıp Van Gölü'nü adeta kan gölüne çevirdikleri ortadadır. Ayrıca Müslümanlara ait mekanların neredeyse tamamını tahrip edip bölgeden ayrılmışlardır. ABD ve Başkanı şunu unutmamalıdır ki inancımız, medeniyetimiz ve şanlı tarihimiz hiçbir şekilde 'soykırım' ile ilişkilendirilemez. ABD ve Başkanı, tarih konusunda akreditasyon kurumu ya da öznesi değildir."

SDİ üyeleri açıklamanın ardından Zeve Mezarlığı'nda şehitler için dua etti.

STK'ler ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki gösterdi
STK'ler ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki gösterdi
STK'ler ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki gösterdi
STK'ler ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Muslera Ali Koç Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: STK'ler ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 17:35:25. #1.14#

title