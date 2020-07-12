Van'daki STK'lar Ayasofya için "şükür namazı" kıldı Van'ın Erciş ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla "şükür namazı" kıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla "şükür namazı" kıldı.

Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi, Van'da sevinçle karşılandı.

Erciş sahil yolunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri şükür namazı kıldı, Türk bayrağı açarak dua etti.

Eğitim Bir Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, AA muhabirine, yıllardır bekledikleri kararın verilmesinden duydukları memnuniyeti belirtti.

24 Temmuz'da ilk cuma namazını da Ayasofya'da eda edeceklerini kaydeden Uca, şunları belirtti:

"Ayasofya, Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı süre içinde hep cami olarak kaldı. Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, her yerde Müslümanların büyük bir sevinç içinde olduğunu görüyoruz. Ayasofya'nın tekrar cami olarak açılması basit bir olay değil. Müslümanlara büyük bir cesaret kazandırmıştır, Selahattin Eyyubi'nin ruhunu kazandırmıştır. Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u almasıyla batı dünyası büyük bir korku içerisine girmişti. Şimdi Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması, yeni bir fetihtir. Osmanlı ruhu yeniden canlanmıştır."

Uca, araçlarıyla 24 Haziran'da Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için İstanbul'a gideceklerini kaydetti.

Kaynak: AA