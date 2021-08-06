?Van'daki sel felaketine İzmir'den destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Van'a destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Van'a destek verdi. 2 kamyon ve 1 minibüs ile yardım malzemesi İzmir'den yola çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşanan sel felaketi nedeniyle birçok evin ve iş yerinin sular altında kaldığı Van'a yardım etmek için harekete geçti. İzmir'den dün akşam saatlerinde 2 kamyon ve 1 minibüsle yardım malzemesi Van'a ulaştırılmak üzere yola çıktı. Sel felaketinden etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İklim krizinin sonucu olarak yangınları, kuraklığı, sel felaketlerini yaşıyoruz. Biz de İzmir'de büyük bir orman yangını, deprem, sel felaketi, tsunami atlattık. Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşlarımız bize destek olmak için seferber oldu. Şimdi sıra bizde. Bu dayanışmamız, birlik ve beraberliğimiz bizi güçlü kılacak" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kamyonlarında 350 gıda paketi, diş fırçası, diş macunu, ıslak mendil, sabun ve hijyen malzemelerinden oluşan 600 hijyen kolisi, 500 battaniye, 100 litre dezenfektan, 2 bin 65 paket çocuk bezi ve 50 bin adet maske bulunuyor.

Büyükşehir seferber oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın ve sel felaketi nedeniyle Türkiye'nin dört bir tarafında zor günler geçiren yurttaşların yanında. Son iki haftada Van'a gönderilen yardımlarla birlikte 13 kamyon, 26 transitten oluşan toplam 39 araç ve 80 personel ile sel ve yangın bölgelerine yardım malzemesi göndermiş oldu. Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde çıkan yangından zarar gören yurttaşlar için Adana'ya beyaz eşyadan deterjana kadar pek çok ihtiyaç malzemesi sevk edildi. Yangınla mücadele eden Muğla'nın Bodrum ve Milas, Antalya'nın Manavgat, Aydın'ın Nazilli ilçesi ve Denizli'ye portatif yataktan gıda paketine kadar pek çok ihtiyaç malzemesi ulaştırıldı. Selden etkilenen Artvin'in Arhavi ilçesine ise yine içinde beyaz eşya, yatak ve beyaz eşya, yatak ve bazaların olduğu yardım malzemeleri gönderildi.

Kaynak: Habermetre