Van'daki sağlık çalışanlarından "Yeniden Sarılırız" klibi Van'daki sağlık çalışanlarından "Yeniden Sarılırız" klibiVAN'ın Erciş ilçesinde, Şehit Rıdvan Çevik Erciş Devlet Hastanesi'nde görev yapan 46 personel, Sanatçı Murat Çorak'ın sağlık çalışanları için seslendirdiği "Yeniden Sarılırız" şarkısına klip çekti.

Van'daki sağlık çalışanlarından "Yeniden Sarılırız" klibi

VAN'ın Erciş ilçesinde, Şehit Rıdvan Çevik Erciş Devlet Hastanesi'nde görev yapan 46 personel, Sanatçı Murat Çorak'ın sağlık çalışanları için seslendirdiği "Yeniden Sarılırız" şarkısına klip çekti. Erciş Şehit Rıdvan Çevik Erciş Devlet Hastanesinde çalışan Doktor, hemşire ve sağlık çalışanları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da paylaştığı Murat Çorak'ın "Yeniden Sarılırız" şarkısına klip hazırladı. Görevli personel, şarkı eşliğinde işaret diliyle hasta odası, koridor ve servislerde görüntüler çekip bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Hastane Başhekimi Dr. Suat Altın, 'Hastanemizde çalışan ve gecesini, gündüzüne katan sağlık çalışanlarımız, 46 kişiden oluşan arkadaş grubuyla meslektaşlarına işaret diliyle klip yaptılar. Duyarlılık gösterip meslektaşlarına klip yatıkları için ve pandemi sürecinde özverili çalışarak büyük çaba sarf eden bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: DHA